Riunioni organi collegiali, per oltre l’87% devono restare a distanza. Dopo il 1° aprile in pochi le vogliono in presenza [ESITO SONDAGGIO] (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quasi un plebiscito, potremmo dire: gli oltre 2800 utenti che hanno partecipato al SONDAGGIO di Orizzonte Scuola sul mantenere o meno gli organi collegiali a distanza Dopo la fine dello Stato di emergenza hanno infatti mostrato un orientamento netto a tal riguardo. L'articolo Riunioni organi collegiali, per oltre l’87% devono restare a distanza. Dopo il 1° aprile in pochi le vogliono in presenza ESITO SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quasi un plebiscito, potremmo dire: gli2800 utenti che hanno partecipato aldi Orizzonte Scuola sul mantenere o meno glila fine dello Stato di emergenza hanno infatti mostrato un orientamento netto a tal riguardo. L'articolo, peril 1°inlein

Advertising

orizzontescuola : Riunioni organi collegiali, per oltre l’87% devono restare a distanza. Dopo il 1° aprile in pochi le vogliono in pr… - MarianoDePersio : RT @GPDP_IT: Un'autorità pubblica può legittimamente trattare i dati personali dei soggetti che partecipano alle riunioni degli organi coll… - 47187297Bruna : RT @GPDP_IT: Un'autorità pubblica può legittimamente trattare i dati personali dei soggetti che partecipano alle riunioni degli organi coll… - grillotalpa : RT @GPDP_IT: Un'autorità pubblica può legittimamente trattare i dati personali dei soggetti che partecipano alle riunioni degli organi coll… - GPDP_IT : Un'autorità pubblica può legittimamente trattare i dati personali dei soggetti che partecipano alle riunioni degli… -