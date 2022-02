Novavax, nel Lazio prenotazioni al via dal 24 febbraio. Quarta dose, si parte il primo marzo per i fragili (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novavax nel Lazio , via alle prenotazioni a partire da giovedì 24 febbraio sia per la prima che per la seconda dose, prevista quest'ultima a distanza di tre settimane. Quarta dose ai fragili del 1° ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022)nel, via allea partire da giovedì 24sia per la prima che per la seconda, prevista quest'ultima a distanza di tre settimane.aidel 1° ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la… - GeMa7799 : Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino Novavax sia per la prima che per la seconda do… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Figliuolo: nel fine settimana un milione di #Novavax. Prosegue la discesa della curva dei contagi anche se il calo è infe… - momentosera : #Figliuolo: nel fine settimana un milione di #Novavax. Prosegue la discesa della curva dei contagi anche se il calo… - LB19712 : RT @dameblonde: @fdragoni Come se non bastasse, Novavax contiene, tra gli adiuvanti, saponina e per chi ha una malattia autoimmune, inietta… -