Milano-Cortina 2026, Brignone: “Se sarò competitiva, ci sarò” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Federica Brignone, parla in conferenza stampa a Malpensa dopo l’arrivo in Italia della bandiera olimpica, insieme alle delegazione di Milano-Cortina 2026. Di seguito le sue parole: “Spirito olimpico di Milano Cortina 2026? Non l’ho mai messo in discussione, anzi ho detto che culturalmente gli sport invernali sono molto importanti, più importanti che in Cina. Sono stata male interpretata, ci saranno dinamiche diverse ma penso che si viva lo spirito olimpico già oggi e che lo spirito olimpico si vive personalmente in ognuno di noi per poi essere condiviso. Per me sarebbe un sogno arrivare a Milano Cortinama non ho ancora deciso. Non deciderò oggi, né tantomento domani, ma anno per anno. Se sarò ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Federica, parla in conferenza stampa a Malpensa dopo l’arrivo in Italia della bandiera olimpica, insieme alle delegazione di. Di seguito le sue parole: “Spirito olimpico di? Non l’ho mai messo in discussione, anzi ho detto che culturalmente gli sport invernali sono molto importanti, più importanti che in Cina. Sono stata male interpretata, ci saranno dinamiche diverse ma penso che si viva lo spirito olimpico già oggi e che lo spirito olimpico si vive personalmente in ognuno di noi per poi essere condiviso. Per me sarebbe un sogno arrivare ama non ho ancora deciso. Non deciderò oggi, né tantomento domani, ma anno per anno. Se...

