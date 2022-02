Milano: Consiglio comunale approva in via definitiva piano Aria e Clima (3) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il contrasto ai cambiamenti Climatici e il contenimento dell'innalzamento delle temperature urbane verranno attuati anche attraverso la riduzione del fenomeno delle isole di calore, attraverso la depavimentazione dei suoli, la tutela e la valorizzazione degli spazi verdi. Le linee guida previste dal Pac prevedono il costante incremento del verde urbano; per questo verranno implementati progetti già in essere come ForestaMI che, ad oggi, ha messo a dimora oltre 280mila alberi su tutto il territorio metropolitano, oltre a sostenere la realizzazione di tetti e pareti verdi in città. Previsto anche un impegno maggiore nelle azioni di depavimentazione di aree oggi adibite a parcheggio, quali ad esempio i parterre alberati dei viali cittadini, che dovranno diventare spazi verdi e fruibili, sulla scia di quanto sta avvenendo con la riqualificazione di via ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il contrasto ai cambiamentitici e il contenimento dell'innalzamento delle temperature urbane verranno attuati anche attraverso la riduzione del fenomeno delle isole di calore, attraverso la depavimentazione dei suoli, la tutela e la valorizzazione degli spazi verdi. Le linee guida previste dal Pac prevedono il costante incremento del verde urbano; per questo verranno implementati progetti già in essere come ForestaMI che, ad oggi, ha messo a dimora oltre 280mila alberi su tutto il territorio metropolitano, oltre a sostenere la realizzazione di tetti e pareti verdi in città. Previsto anche un impegno maggiore nelle azioni di depavimentazione di aree oggi adibite a parcheggio, quali ad esempio i parterre alberati dei viali cittadini, che dovranno diventare spazi verdi e fruibili, sulla scia di quanto sta avvenendo con la riqualificazione di via ...

