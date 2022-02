Manila Nazzaro fa pace con Soleil Sorge | il chiarimento VIDEO

(Di lunedì 21 febbraio 2022)fatta traSono state settimane molto particolari per. Le due gieffine, che avevano stretto un legame d’amicizia speciale, si sono via via allontanate tanto da ignorarsi totalmente nella Casa del GF Vip. Dopo tanti giorni di distacco, che le avrà sicuramente invitate a riflettere L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

giuseppe_alto : GF Vip, Manila Nazzaro fa pace con Soleil Sorge: 'Innamorata persa di te' - ParliamoDiNews : Manila Nazzaro fa pace con Soleil: `Mi sei mancata` #grandefratellovip - zazoomblog : Manila Nazzaro: gli spot tv trash da rivedere tutti d’un fiato - #Manila #Nazzaro: #trash #rivedere - infoitcultura : Manila Nazzaro, la clamorosa scelta spiazza: “Non mi deve più cercare” - zazoomblog : Manila Nazzaro fa pace con Soleil: “Mi sei mancata sono innamorata di te umanamente” - #Manila #Nazzaro #Soleil:… -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Curata e preparata in puntata, in casa si mostra anche senza trucco: l'avete mai vista? Leggi anche GF Vip,lancia una 'frecciatina' a Delia Duran: "Ci ha abituati tuo marito alla soap ......Basciano Antonio Medugno Barù Gaetani Dell'Aquila D'Aragona Davide Silvestri Delia Duran Giucas Casella Jessica Hailé Selassié Kabir Bedi Katia Ricciarelli Lulù Hailé SelassiéMiriana ...Ieri sera c'è stato il chiarimento tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Ecco cosa è successo tra le due coinquiline al GF Vip ...GF Vip, Manila Nazzaro è sempre curata e preparata in puntata: ma com’è la concorrente senza trucco? Nell’ultima puntata andata in onda del GF Vip tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi c’è stato un ...