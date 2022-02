Ilary Blasi e Francesco Totti | una storia d' amore lunga 20 anni

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - Giornaleditalia : Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, la separazione 'quasi' ufficiale - zazoomblog : Ilary Blasi quando una settimana fa diceva così su Francesco Totti: “Stesso marito da vent’anni” - #Ilary #Blasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Francesco Totti , 45 anni, e, 40, probabilmente stanno per lasciarsi definitivamente . Lo stile diguarda le foto Usiamo l'avverbio 'probabilmente' perché manca giusto la ...Sembrerebbe arrivato l'epilogo di una delle favole che avevano fatto sognare tifosi di calcio e non: Francesco Totti e, genitori di tre figli adorati, Cristian, 16 anni, Chanel, 14, e Isabel, 5, si sarebbero lasciati dopo ben 17 anni di matrimonio e quasi venti d'amore. Il Corriere della Sera , ...L’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto sognare i fan di tutta Italia, ma sembra che prima d’incontrare la famosa showgirl, l’ex Capitano della Roma abbia avuto diverse liaison con donne ...Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? L’interrogativo ha fatto il giro del web dopo che il sito Dagospia ha lanciato via Twitter la sconvolgente indiscrezione che fa tremare il mondo del ...