Ginnastica | Vanessa Ferrari si è operata al piede | intervento riuscito | 6 mesi per il recupero “Tolto il dento | tolto il dolore”

Vanessa Ferrari si è sottoposta all'intervento chirurgico che aveva annunciato alcuni giorni fa. La ginnasta è finita sotto i ferri per l'eliminazione di una sporgenza ossea che pungeva il tendine del piede sinistro, procurandole dei forti dolori. L'operazione, eseguita dal professor Giacomo Zanon presso la Casa di Cura I Cedri – Habilita a Fara Novarese, è perfettamente riuscita. La bresciana, argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, verrà dimessa già nella giornata di domani, tornerà a casa per una settimana di riposo totale e un mese di rigoso stop. Stando ai primi annunci sui tempi di recupero, ci vorranno almeno sei mesi per rivederla in palestra. Si tratta del quarto intervento eseguito a quel piede.

