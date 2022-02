Germania | a gennaio aumento record prezzi alla produzione | +25% annuo

Advertising

spike_sr71 : RT @Phastidio: Germania: indice dei prezzi alla produzione a gennaio a +25% annuale, massimo degli ultimi 73 anni. Energia +66,7% annuo, di… - MKT_INS : La lettura preliminare di febbraio dell’indice #Markit #PMI manifatturiero della #Germania si è attestata a 58,5 pu… - chiadegli : RT @Phastidio: Germania: indice dei prezzi alla produzione a gennaio a +25% annuale, massimo degli ultimi 73 anni. Energia +66,7% annuo, di… - enzoacunzo : RT @Phastidio: Germania: indice dei prezzi alla produzione a gennaio a +25% annuale, massimo degli ultimi 73 anni. Energia +66,7% annuo, di… - klaretta2006 : RT @Phastidio: Germania: indice dei prezzi alla produzione a gennaio a +25% annuale, massimo degli ultimi 73 anni. Energia +66,7% annuo, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania gennaio

Teleborsa

Ai massimi ultimi 6 mesi Indice composito e servizi . Ina febbraio l'Indice Pmi manifatturiero si e' attestato a 58,5, in calo rispetto al 59,8 di. Lo rende noto Markit aggiungendo che l'Indice Pmi per il settore dei servizi e' salito ai ...InMarkit Economics ha pubblicato i dati relativi all'Indice IHS PMI Manifatturiero. Nel mese di febbraio l'indice si è attestato a 58,5 punti, inferiore ai 59,8 punti die inferiore al ...Berlino, 21 feb. - (Adnkronos/Dpa) - E' un aumento record quello registrato a gennaio dai prezzi alla produzione in Germania che sulla corsa dei ...In Germania Markit Economics ha pubblicato i dati relativi all'Indice IHS PMI Manifatturiero. Nel mese di febbraio l'indice si è attestato a 58,5 punti, inferiore ai 59,8 punti di gennaio e inferiore ...