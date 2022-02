"Fai i test ai kiwi", "Nullafacente": scatta la rissa in studio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Duro scontro a Non è l'arena. Luca Telese attacca Mariano Amici: "Faceva i tamponi ai kiwi...". La replica del dottore: "Lei è un Nullafacente, un perfetto incompetente" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Duro scontro a Non è l'arena. Luca Telese attacca Mariano Amici: "Faceva i tamponi ai...". La replica del dottore: "Lei è un, un perfetto incompetente"

Advertising

soteros1 : RT @muntzer_thomas: @lucatelese Luca ma che ne sai tu? Non credo tu conosca alcunché di metodo scientifico, da ciò che dici di certo non se… - lorenzhaus : RT @VittorioFerram1: L'Italia ha una delle leggi sui vaccini più rivoltanti al mondo. Fondamentalmente, non puoi lavorare se non sei vaccin… - DanielaPF75 : RT @Davide19663174: @Sporvino1 @539th Ad esempio questo è quello che succede quando fai credere che è tutto finito al punto di smettere di… - VittorioFerram1 : L'Italia ha una delle leggi sui vaccini più rivoltanti al mondo. Fondamentalmente, non puoi lavorare se non sei vac… - Davide19663174 : @Sporvino1 @539th Ad esempio questo è quello che succede quando fai credere che è tutto finito al punto di smettere… -