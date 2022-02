Decreto Milleproroghe | sì alla fiducia Maggioranza spaccata sul Green Pass

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Governo Draghi incassa lasul. Il provvedimento, approvato oggi 21 febbraio, contiene varie norme, fra cui quelle sull’Ilva di Taranto e quelle sul rinviofine dell’anno dell’abbassamento a mille euro del tetto del contante. Disposizioni che hanno aperto fratture nella. Hanno fatto andare sotto l’esecutivo durante il lavoro delle Commissioni malgrado la strigliata del premier Draghi ai leader politici per mantenere la compattezza dei consensi in Parlamento. Il Governo ha dovuto quindi procedere a ritmi serrati sul testo dopo le burrascose votazioni delle commissioniCamera. Laè arrivata con 369 voti a favore e 41 contrari.al voto finale Entro domani 22 febbraio è atteso il voto ...

elio_vito : Non ho votato oggi la fiducia sul Milleproroghe, un decreto omnibus, peggiorato alla Camera da voti trasversali. U… - Montecitorio : 369 voti favorevoli, 41 contrari. Sì dell'Aula alla questione di #fiducia sul decreto #Milleproroghe #OpenCamera - borghi_claudio : Uscito dalla capigruppo il calendario lavori e sembra sia slittato l'esame del decreto obbligo vaccinale - green pa…

Leggi Anche, si salva il bonus psicologo. Stop alle assunzioni in Regione Calabria per la sanitàOre 13.48 - Fico: superare restrizioni scelta di buon senso "La settimana parlamentare ha preso il via con le dichiarazioni di voto sulla fiducia al" , il cui iter proseguirà ...Chi già prima del Covid non aveva versato le rate concordate con il fisco potrà chiedere entro fine aprile di essere riammesso alla rateazione. L’opportunità è stata inserita nel decreto Milleproroghe ...Nuova chance per i contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate delle cartelle esattoriali: potranno presentare una nuova domanda di rateazione entro il 30 aprile 2022. Lo prevede ...