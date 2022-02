Chiara Ferragni: «Una mamma che lavora non deve mai sentirsi in colpa» (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'influencer ha risposto al titolo di un articolo che ha definito lei una «Catwoman» e il marito Fedez «baby sitter a Milano». Un testo che non poteva passare sotto silenzio. «Una mamma che lavora perché deve essere giudicata negligente? Una mamma che si sente bene con il proprio corpo perché si deve sentire in colpa?», ha replicato l'imprenditrice digitale Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'influencer ha risposto al titolo di un articolo che ha definito lei una «Catwoman» e il marito Fedez «baby sitter a Milano». Un testo che non poteva passare sotto silenzio. «Unacheperchéessere giudicata negligente? Unache si sente bene con il proprio corpo perché sisentire in?», ha replicato l'imprenditrice digitale

Advertising

thatsmune : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà - xcarodrew : RT @ashwinder__: Ve lo riscrivo giusto: Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York per lavoro e lui fa il padre. - perilouseas : RT @ashwinder__: Ve lo riscrivo giusto: Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York per lavoro e lui fa il padre. - heartbreakgvrI : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà - offkeyrhapsody : RT @creeestina: Chiara Ferragni facendo da baby sitter a Vittoria in assenza del papà -