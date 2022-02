C’è Posta per Te, è successo dopo la scelta di Mariapaola Spina (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è Posta per Te, la clamororsa scoperta dopo la puntata. La storia è ancora quella di Mariapaola Spina e Leandro. A chiedere l’aiuto del programma il ragazzo nell’intento di farsi perdonare il tradimento dall’ex fidanzata. Non uno bensì due scivoloni da parte di Leandro nel corso della loro relazione, e di mezzo anche un matrimonio annullato. Il primo tradimento risale al 2019, proprio in seguito alla proPosta di matrimonio: “Avevamo deciso tutto, anche il ristorante” spiegano. Ma lui ha iniziato a frequentare un’altra ragazza che aveva anche una figlia e un compagno. La voce inizia a girare in paese e a un certo punto Mariapaola inizia perfino a seguire l’amante. Nonostante il dolore decide di perdonare Leandro e i due tornano insieme. Poi una volta diventato titolare di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’èper Te, la clamororsa scopertala puntata. La storia è ancora quella die Leandro. A chiedere l’aiuto del programma il ragazzo nell’intento di farsi perdonare il tradimento dall’ex fidanzata. Non uno bensì due scivoloni da parte di Leandro nel corso della loro relazione, e di mezzo anche un matrimonio annullato. Il primo tradimento risale al 2019, proprio in seguito alla prodi matrimonio: “Avevamo deciso tutto, anche il ristorante” spiegano. Ma lui ha iniziato a frequentare un’altra ragazza che aveva anche una figlia e un compagno. La voce inizia a girare in paese e a un certo puntoinizia perfino a seguire l’amante. Nonostante il dolore decide di perdonare Leandro e i due tornano insieme. Poi una volta diventato titolare di un ...

