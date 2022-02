(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) -Banca eroga 100alle famiglie più bisognose deglideceduti a causa deltramite il Trust 'Uniti oltre le attese' Onlus, istituito nella primavera del 2021. La scelta dei beneficiari, si legge in una nota, è avvenuta tenendo conto di diversi criteri quali ad esempio la presenza di studenti o soggetti con disabilità grave nel nucleo familiare, l'eventuale necessità di sostegno psicologico e sanitario, la presenza di un contratto di affitto o mutuo e la situazione economica complessiva.Trust Company, quale Trustee del Trust 'Uniti oltre le attese' Onlus, già nel mese di settembre dello scorso anno ha erogato i primi 100alla Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professioni ...

Advertising

fisco24_info : Bper, altri 100 mila euro agli infermieri colpiti da Covid: (Adnkronos) - Bper Banca eroga 100 mila euro alle famig… - damianoxy : RT @scarlots: #Carige passa a #Bper. Via libera alla cessione dell'80% dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (#Fitd). Che si prepa… - scarlots : #Carige passa a #Bper. Via libera alla cessione dell'80% dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (#Fitd). Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bper altri

Adnkronos

La Borsa di Milano ( - 0,6%) amplia il calo, in linea con glilistini europei. Sui mercati pesa l'incertezza sulle tensioni geopolitiche dopo la posizione ... Intesa ( - 0,4%), Banco Bpm e( -...Negliospedali Covid della provincia i pazienti ricoverati sono 56 all'ospedale del Delta e ... Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca) Causale: Donazione per Estense.com -...Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Bper Banca eroga 100 mila euro alle famiglie più bisognose degli infermieri deceduti a causa del Covid tramite il Trust 'Uniti oltre le attese' Onlus, istituito nella ...(ANSA) - MILANO, 21 FEB - La Borsa di Milano (-0,6%) amplia il calo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati pesa l'incertezza ...