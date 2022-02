Bergamo: da inizio anno 5 arresti e 15 denunce di Polizia locale in area stazione (2) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Nel 2021 - sottolinea una nota del Comune di Bergamo - gli arresti furono 26, 28 nel 2019. Il che implica un incremento, in proporzione, del 130% quest'anno rispetto allo stesso periodo degli anni scorsi". Le ore di presidio nell'area delle stazioni da parte della Polizia locale sono state già oltre 1.550 in questo primo scampolo di 2022, un incremento rispetto allo scorso anno dell'80%. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Nel 2021 - sottolinea una nota del Comune di- glifurono 26, 28 nel 2019. Il che implica un incremento, in proporzione, del 130% quest'rispetto allo stesso periodo degli anni scorsi". Le ore di presidio nell'delle stazioni da parte dellasono state già oltre 1.550 in questo primo scampolo di 2022, un incremento rispetto allo scorsodell'80%.

