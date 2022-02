Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 20 febbraio 2022

(Di lunedì 21 febbraio 2022)TV: idei programmi più visti di20 gennaio, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta ha totalizzato in media 4669 spettatori (19.91% di share); su Canale5 il film Che bella giornata si è portato a casa 2363 spettatori (share 10.55%). Su Italia1 il film Gemini man ha ottenuto 1318 spettatori (6.17%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Rookie ha totalizzato 1137 spettatori (4.68%) e a seguire quello di CSI: Vegas ne ha avuti 969 (4.14%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2690 spettatori (11.14%) nella puntata vera e propria e 2690 (10.78%) nel Tavolo finale. Su ...

