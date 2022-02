Allegri annuncia: “Domani in attacco giocano loro” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha presentato, nella consueta conferenza della vigilia, l’intricata sfida di Domani contro il Villareal. Una sfida che arriva dopo il punto conquistato nel derby della mole, punto che a conti fatti potrebbe rivelarsi fondamentale nella rincorsa all’ultimo piazzamento utile per la Champions. Adesso però testa alla Champions e ad una sfida che si prospetta difficilissima, come confermato dalle parole del tecnico Livornese: -Sul match: “Non è una sfida scontata: abbiamo il 50% entrambi. loro sono una squadra esperta, fisica ed ha un allenatore molto bravo. Sarà una partita tattica, bisognerà stare attenti ai dettagli. loro giocano un ottavo di finale di Champions, l’anno scroso hanno vinto l’Europa League. Bisognerà fare una partita di pazienza, ordinata e di tecnica. Il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Massimilianoha presentato, nella consueta conferenza della vigilia, l’intricata sfida dicontro il Villareal. Una sfida che arriva dopo il punto conquistato nel derby della mole, punto che a conti fatti potrebbe rivelarsi fondamentale nella rincorsa all’ultimo piazzamento utile per la Champions. Adesso però testa alla Champions e ad una sfida che si prospetta difficilissima, come confermato dalle parole del tecnico Livornese: -Sul match: “Non è una sfida scontata: abbiamo il 50% entrambi.sono una squadra esperta, fisica ed ha un allenatore molto bravo. Sarà una partita tattica, bisognerà stare attenti ai dettagli.un ottavo di finale di Champions, l’anno scroso hanno vinto l’Europa League. Bisognerà fare una partita di pazienza, ordinata e di tecnica. Il ...

