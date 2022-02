3 autogol in meno di un tempo: giornataccia per Meykayla Moor (VIDEO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tre autogol in una sola partita, anzi, in meno di un tempo. giornataccia per Meykayla Moor, atleta della Nuova Zelanda, che contro gli USA ha vissuta una gara da dimenticare... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 febbraio 2022) Trein una sola partita, anzi, indi unper, atleta della Nuova Zelanda, che contro gli USA ha vissuta una gara da dimenticare...

Advertising

ImpieriFilippo2 : RT @CalcioFinanza: Il Fatto: la spinta a favore di DAZN un autogol per la Juventus, che ora incasserà meno per gli ascolti tv - Pall_Gonfiato : #SerieA - Pochi ascolti per #DAZN durante i match della #Juventus - sportli26181512 : #Media #Notizie Il Fatto: autogol Juve su DAZN, ora meno incassi per gli ascolti: La spinta a favore di Dazn per as… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Il Fatto: la spinta a favore di DAZN un autogol per la Juventus, che ora incasserà meno per gli ascolti tv - GianVand : RT @CalcioFinanza: Il Fatto: la spinta a favore di DAZN un autogol per la Juventus, che ora incasserà meno per gli ascolti tv -