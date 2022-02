WWE: Usos vs Raiders a Elimination Chamber è stato tagliato per problemi di tempo (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella serata dì ieri, ad Elimination Chamber, uno dei match previsti era quello che avrebbe dovuto opporre gli Usos ai Viking Raiders, valevole per i titoli di coppia. In verità abbiamo assistito ad un angle in cui i campioni hanno attaccato violentemente i contendenti, costringendo l’arbitro a chiamare il no contest. Perché questa scelta? Secondo quanto riportano i media americani, la WWE ha cancellato il match perché è andata lunga coi tempi e aveva bisogno di dare maggiore rilevanza al main event con l’Elimination Chamber match e chiudere dentro le tre ore concordate. Fightful ha aggiunto che l’incontro verrà recuperato molto probabilmente questo venerdì a Smackdown. Leggi su zonawrestling (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella serata dì ieri, ad, uno dei match previsti era quello che avrebbe dovuto opporre gliai Viking, valevole per i titoli di coppia. In verità abbiamo assistito ad un angle in cui i campioni hanno attaccato violentemente i contendenti, costringendo l’arbitro a chiamare il no contest. Perché questa scelta? Secondo quanto riportano i media americani, la WWE ha cancellato il match perché è andata lunga coi tempi e aveva bisogno di dare maggiore rilevanza al main event con l’match e chiudere dentro le tre ore concordate. Fightful ha aggiunto che l’incontro verrà recuperato molto probabilmente questo venerdì a Smackdown.

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Usos vs Raiders a Elimination Chamber è stato tagliato per problemi di tempo - - TSOWrestling : Ecco perché il match tra le due coppie di #SmackDown non si è disputato a #WWEChamber! #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Sconcerto fra il pubblico per Usos vs. Viking Raiders, è un no contest rapidissimo -… -