Tifosi viola infuriati con Gasperini: è successo dopo l’espulsione! (Di domenica 20 febbraio 2022) Durante Fiorentina-Atalanta, in seguito al gol annullato a Ruslan Malinovskiy per fuorigioco, il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini è stato espulso e dalle tribune sono partiti fischi e insulti pesanti nei confronti dell’allenatore. “Gasperini figlio di p*****a!“, queste alcune delle parole indirizzate al tecnico. Gasperini Atalanta EspulsioneIl telecronista di Sky, Lorenzo Minotti, si è lasciato andare a questa esternazione durante l’accaduto: “Posso dire una cosa che a qualcuno non farà piacere? I Tifosi della Fiorentina la scorsa settimana si indignarono per le offese ricevute da Vincenzo Italiano a La spezia e oggi si comportano in questo modo contro Gasperini. Non lo trovo corretto, ci vorrebbe più coerenza“. Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Durante Fiorentina-Atalanta, in seguito al gol annullato a Ruslan Malinovskiy per fuorigioco, il tecnico della Dea Gian Pieroè stato espulso e dalle tribune sono partiti fischi e insulti pesanti nei confronti dell’allenatore. “figlio di p*****a!“, queste alcune delle parole indirizzate al tecnico.Atalanta EspulsioneIl telecronista di Sky, Lorenzo Minotti, si è lasciato andare a questa esternazione durante l’accaduto: “Posso dire una cosa che a qualcuno non farà piacere? Idella Fiorentina la scorsa settimana si indignarono per le offese ricevute da Vincenzo Italiano a La spezia e oggi si comportano in questo modo contro. Non lo trovo corretto, ci vorrebbe più coerenza“.

Advertising

acffiorentina : L’amore di Lorenzo de’ Viola per la città di Firenze è quello che auguriamo a tutti i tifosi della Fiorentina. Buon… - C___Jimmy : Gasperini che esce dal campo con i tifosi viola a 1 metro che lo insultano è una scena da cinema neo-realista - Carlo28C : @TuttoMercatoWeb Ma che cazzo di motivo avrà avuto per lamentarsi? quest'anno in ogni partita vengano annullati gol… - MRBronson14 : igor rispetto a milenkovic è sergio ramos ma via tifosi della viola il primo è ritardato il secondo un fenomeno generazionale - giovanni_zecchi : #Fiorentina-#Atalanta è una sfida al sapore d’Europa. Qui a Firenze non si respirava un’aria del genere da molto, t… -