Tennis, Jannik Sinner a Dubai: primo allenamento con Andy Murray, visionato da Simone Vagnozzi (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo l’annuncio via social, Jannik Sinner è a Dubai per cominciare la propria avventura nei Duty Free Tennis Championships e sarà un torneo importante. Come ormai anche i sassi sanno, l’altoatesino non avrà più come sua guida tecnica Riccardo Piatti, ma Simone Vagnozzi. Spetterà all’ex tecnico di Marco Cecchinato e Stefano Travaglia guidare l’altoatesino in una stagione molto complicata sia per gli obiettivi che per le scadenze che ha. Attualmente in top-10, il ragazzo di Sesto Pusteria farà il proprio esordio in questo evento contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Un esordio insidioso per il Tennis dell’iberico, molto improntato sulla combinazione servizio-dritto. Quest’oggi ha avuto luogo il primo allenamento a ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo l’annuncio via social,è aper cominciare la propria avventura nei Duty FreeChampionships e sarà un torneo importante. Come ormai anche i sassi sanno, l’altoatesino non avrà più come sua guida tecnica Riccardo Piatti, ma. Spetterà all’ex tecnico di Marco Cecchinato e Stefano Travaglia guidare l’altoatesino in una stagione molto complicata sia per gli obiettivi che per le scadenze che ha. Attualmente in top-10, il ragazzo di Sesto Pusteria farà il proprio esordio in questo evento contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Un esordio insidioso per ildell’iberico, molto improntato sulla combinazione servizio-dritto. Quest’oggi ha avuto luogo ila ...

