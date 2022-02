Sulle Nuvole, le immagini e il trailer ufficiali del primo film di Tommaso Paradiso (Di domenica 20 febbraio 2022) Annunciato da tempo, finalmente sono disponibili il trailer ufficiale e alcune nuove immagini di Sulle Nuvole. Si tratta dell’intensa storia di amore e musica che vede l’esordio alla regia di Tommaso Paradiso con protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film sarà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 Aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il cast vanta inoltre anche la presenza di Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini. Credito Foto: © Warner Bros. Ent. Italia, photo by Riccardo Ghilardi Sulle Nuvole, la nuova carriera di Tommaso Paradiso dopo i TheGiornalisti I TheGiornalisti sono stati indubbiamente la colonna sonora dell’estate 2017, grazie alla loro spensierata ... Leggi su velvetmag (Di domenica 20 febbraio 2022) Annunciato da tempo, finalmente sono disponibili ilufficiale e alcune nuovedi. Si tratta dell’intensa storia di amore e musica che vede l’esordio alla regia dicon protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi. Ilsarà nelle sale cinematografiche il 26, 27 e 28 Aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il cast vanta inoltre anche la presenza di Paolo Briguglia, Sergio Romano e Bettina Giovannini. Credito Foto: © Warner Bros. Ent. Italia, photo by Riccardo Ghilardi, la nuova carriera didopo i TheGiornalisti I TheGiornalisti sono stati indubbiamente la colonna sonora dell’estate 2017, grazie alla loro spensierata ...

