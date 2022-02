Speranza crede di assolversi | invece ammette le sue colpe

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 20 febbraio 2022) di Franco Lodige Ormai non si capisce se sia più inadeguato il ministro della Salute, o se lo siano di più i giornalisti che gli lasciano dire qualunque cosa senza ribattere, senza rivolgergli una domanda vera, senza sollevare un dubbio. L’ultimo show, invero autolesionistico, Robertol’ha riservato a Repubblica, che stamani riportava ampi virgolettati dell’esponente di Leu, a due anni dalla scoperta del paziente 1 di Covid a Codogno, nel Lodigiano. E che cosa rivela il ministro? Che il 20 febbraio del 2020, quando gli arrivò la telefonata dell’allora assessore alla sanità in Lombardia, Giulio Gallera, lui stava guardando la partita: “Sono davanti alla tv”, ricorda, “a vedere Roma-Gent”. La rappresentazione plastica della reattività del compagno potentino: nel periodo in cui gli italiani, comprensibilmente terrorizzati, avevano capito ...