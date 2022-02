francobus100 : Senegal, migliaia in piazza per chiedere leggi piu' severe contro l'omosessualita' -

Ultime Notizie dalla rete : Senegal migliaia

Gazzetta di Parma

di persone hanno manifestato a Dakar, in, per chiedere leggi piu' severe contro l'omosessualita'. La protesta dopo che il parlamento ha recentemente respinto un progetto di legge per ...... ricordava il presidente in esercizio dell'Unione Africana Macky Sall del. Con la necessità ... Assenti ledi morti per le guerre ideologiche delle religioni che arruolano la violenza ...Migliaia di persone hanno manifestato a Dakar, in Senegal, per chiedere leggi piu' severe contro l'omosessualita'. La protesta dopo che il parlamento ha recentemente respinto un progetto di legge ...Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, il Senegal si è imposto, aggiudicandosi per la prima ... Una folla oceanica con decine di migliaia di tifosi si è riversata per le strade di Dakar, festeggiando ...