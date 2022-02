Morto il no-vax Franco Trinca, indagato il medico di base che lo esentò dal vaccino (Di domenica 20 febbraio 2022) Morte del no-vax Franco Trinca, la Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo, il suo medico di base, che lo esentò dal fare il vaccino. Morte del no-vax Trinca: indagato il medico di base Franco Trinca, biologo nutrizionista, era convinto che il Covid si potesse curare con gli integratori, farmaci come l’idrossiclorochina, flavonoidi e vitamica C, somministrati a domicilio e non con il vaccino, siero che secondo lui conteneva grafene. Trinca è Morto il 4 febbraio all’ospedale di Città di Castello, in provincia di Perugia e ora il suo medico di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Morte del no-vax, la Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo, il suodi, che lodal fare il. Morte del no-vaxildi, biologo nutrizionista, era convinto che il Covid si potesse curare con gli integratori, farmaci come l’idrossiclorochina, flavonoidi e vitamica C, somministrati a domicilio e non con il, siero che secondo lui conteneva grafene.il 4 febbraio all’ospedale di Città di Castello, in provincia di Perugia e ora il suodi ...

