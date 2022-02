Matteo Bassetti aggredito dai NOVAX mentre è fuori con sua moglie: “Continuerò a lottare” (Di domenica 20 febbraio 2022) Un post sui social per raccontare quello che è successo ieri sera. Matteo Bassetti si sfoga e decide di parlare di quanto accaduto. Una nuova aggressione e l’intervento della polizia: “Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ieri sera ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di no vax no greenpass, o quello che erano, mentre ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di Genova per un aperitivo con mia moglie” ha scritto Bassetti sui social. Il dottore è stato costretto ad abbandonare il tavolo mentre gli agenti di polizia hanno iniziato a pattugliare la zona per rintracciare e identificare gli aggressori verbali. E’ successo nel pomeriggio di sabato in centro a Genova. Bassetti aggredito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 febbraio 2022) Un post sui social per raccontare quello che è successo ieri sera.si sfoga e decide di parlare di quanto accaduto. Una nuova aggressione e l’intervento della polizia: “Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ieri sera ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di no vax no greenpass, o quello che erano,ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di Genova per un aperitivo con mia” ha scrittosui social. Il dottore è stato costretto ad abbandonare il tavologli agenti di polizia hanno iniziato a pattugliare la zona per rintracciare e identificare gli aggressori verbali. E’ successo nel pomeriggio di sabato in centro a Genova....

