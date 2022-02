LeBron James | “Giocherò l’ultimo anno Nba al fianco di mio figlio”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Non so quando smetterò, potremo riparlarne più avanti perché sto giocando alla grande; sono sicuro che il mio ultimoin Nba sarà aldi mio. Ovunque sia lui, io ci sarò, farò di tutto affinché ciò accada. La porta per Cleveland non è chiusa: non sto dicendo che tornerò equi, ma non so cosa mi riserverà il futuro”. Queste sono le parole di, fenomenale e noto cestista statunitense, attualmente in forza ai Los Angeles Lakers. L’ex stella dei Miami Heat e dei Cleveland Cavaliers ha rivelato le intenzioni per il futuro in massima serie americana, esprimendosi sul proprio ritiro…tutt’altro però che imminente.ha infatti progettato di dire ‘basta’ soltanto dopo aver disputato almeno una stagione in compagnia del ...