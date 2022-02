Juventus, Allegri nei guai: la doppia tegola è ufficiale (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Dopo aver conquistato il sesto scudetto consecutivo, la Juventus si appresta a disputare la Champions League. La squadra allenata da Allegri dovrà vedersela con l'Atletico Madrid, il Monaco e il Villarreal. Tra i giocatori più importanti della formazione bianconera ci sono Dybala, Rugani e Pjanic.? La Juventus affronterà il Villarreal di Unai Emery nell'andata degli ottavi di finale di Champions League martedì dopo il pareggio del derby di venerdì con il Torino. Di fronte ai granata, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno avuto qualche battuta d'arresto: i bianconeri, infatti, sono passati in vantaggio con De Ligt ma sono stati poi attaccati dal Torino, che poi ha pareggiato con il gol del recupero di Belotti. Dopo aver sconfitto oggi in trasferta la Fiorentina, la Juventus è saldamente al ... Leggi su goalnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Dopo aver conquistato il sesto scudetto consecutivo, lasi appresta a disputare la Champions League. La squadra allenata dadovrà vedersela con l'Atletico Madrid, il Monaco e il Villarreal. Tra i giocatori più importanti della formazione bianconera ci sono Dybala, Rugani e Pjanic.? Laaffronterà il Villarreal di Unai Emery nell'andata degli ottavi di finale di Champions League martedì dopo il pareggio del derby di venerdì con il Torino. Di fronte ai granata, gli uomini di Massimilianohanno avuto qualche battuta d'arresto: i bianconeri, infatti, sono passati in vantaggio con De Ligt ma sono stati poi attaccati dal Torino, che poi ha pareggiato con il gol del recupero di Belotti. Dopo aver sconfitto oggi in trasferta la Fiorentina, laè saldamente al ...

Advertising

tancredipalmeri : I problemi della Juventus da inizio anno secondo i media italiani: - rosa vecchia - giocatori non adatti - campa… - GiovaAlbanese : La scorsa stagione il quarto posto è stato raggiunto all’ultima giornata con 78 punti, come nella stagione preceden… - GiovaAlbanese : In attesa di comprendere meglio le condizioni di Paulo #Dybala, Max #Allegri si copre richiamando in prima squadra… - sa_ambro : RT @LGramellini: La #Fiorentina batte l'#Atalanta e anche se i 3 punti col Toro sarebbero stati fondamentali anche il pareggio è un ulterio… - alessioviola1 : RT @Gianpaolo_5: Oggi ho imparato una cosa nuova: la #Juventus è arrivata prima nel girone solo grazie allo Zenit. Nessun merito per aver v… -