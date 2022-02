Il pubblico è stato il dodicesimo uomo in campo per i granata (Di domenica 20 febbraio 2022) di Stefano?Russo Stadio?Arechi gremito di tifosi, nel limite del rispetto delle norme anti covid, per la gara contro il Milan. In tantissimi allo stadio pronti a sostenere mister Nicola e i suoi, nella speranza di portare a casa i tre punti. Purtroppo ance per questa gara ci si è dovuti accontentare di un pareggio. Resta il fatto che anche in questa gara come nelle precedenti i nuovi acquisti hanno innalzato il livello tecnico e di esperienza della squadra “La squadra nelle ultime due gare è cresciuta. – spiega l’onorevole Andrea De Simone – I nuovi acquisti ne hanno indubbiamente elevato la qualità. Potevano vincere, è mancato poco, un peccato. Abbiamo un gran bisogno di punti. Intanto recuperiamo un punto di penalizzazione e due gare. Non è poco. Io spero nel miracolo e se non dovessimo riuscirci abbiamo una certezza: c’è una società solida ed un progetto ambizioso”. De Simone poi ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) di Stefano?Russo Stadio?Arechi gremito di tifosi, nel limite del rispetto delle norme anti covid, per la gara contro il Milan. In tantissimi allo stadio pronti a sostenere mister Nicola e i suoi, nella speranza di portare a casa i tre punti. Purtroppo ance per questa gara ci si è dovuti accontentare di un pareggio. Resta il fatto che anche in questa gara come nelle precedenti i nuovi acquisti hanno innalzato il livello tecnico e di esperienza della squadra “La squadra nelle ultime due gare è cresciuta. – spiega l’onorevole Andrea De Simone – I nuovi acquisti ne hanno indubbiamente elevato la qualità. Potevano vincere, è mancato poco, un peccato. Abbiamo un gran bisogno di punti. Intanto recuperiamo un punto di penalizzazione e due gare. Non è poco. Io spero nel miracolo e se non dovessimo riuscirci abbiamo una certezza: c’è una società solida ed un progetto ambizioso”. De Simone poi ...

Advertising

CottarelliCPI : La crescita è la strategia più efficace per ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil e non solo perché aumenta… - massacittacom : RT @GaraviniG: Quel che succede quando un ente pubblico si trasforma in SPA che ha come unico scopo remunerare i propri azionisti (incluso… - StefaniaDerveni : RT @GaraviniG: Quel che succede quando un ente pubblico si trasforma in SPA che ha come unico scopo remunerare i propri azionisti (incluso… - FilBarbera : RT @GaraviniG: Quel che succede quando un ente pubblico si trasforma in SPA che ha come unico scopo remunerare i propri azionisti (incluso… - GaraviniG : Quel che succede quando un ente pubblico si trasforma in SPA che ha come unico scopo remunerare i propri azionisti… -