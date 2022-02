I top e i flop dell' Italia ai Giochi di Pechino 

Leggi su agi

(Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Diciassette medaglie in otto sport, due medaglie d'oro, tredicesimo posto nel medagliere complessivo vinto dalla Norvegia, alcune 'prime volte' di sempre per lo sportno. La spedizioneTeam con i suoi 119 atleti secondo il presidente del Coni, Giovanni Malagò è "stata da record". Pechino 2022 è la seconda miglior edizione per lo sportno aia neve e del ghiaccio per il numeroe medaglie vinte. Il primato assoluto spetta a Lillehammer '94 ma 28 anni fa anche il mondoo sport era diverso, meno Nazioni partecipanti e con le ex Repubbliche sovietiche non ancora strutturate come adesso, meno atleti e meno discipline sportive. L'sulle nevi e sulle piste cinesi ha regalato belle ...