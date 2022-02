Fiorentina-Atalanta 1 a 0: Piatek fa volare la 'viola', polemiche per un goal annullato alla 'dea' (Di domenica 20 febbraio 2022) La Fiorentina, dopo un match molto intenso e ricco di emozioni, batte l'Atalanta grazie ad un goal realizzato da Piatek al minuto 56 e vola in classifica al settimo posto a soli meno due punti dalla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 20 febbraio 2022) La, dopo un match molto intenso e ricco di emozioni, batte l'grazie ad unrealizzato daal minuto 56 e vola in classifica al settimo posto a soli meno due punti d...

pisto_gol : In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attiv… - OptaPaolo : 51 - Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha giocato 51 palloni nel primo tempo della gara contro l'At… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina-Atalanta 1-0, annullato gol dubbio a Malinovskyi: Gasperini si infuria e viene espulso - nadi1913 : RT @PietroLazze: La #Fiorentina si siede al tavolo delle prime in classifica e sogna in grande dopo una vittoria meritata e sofferta. Itali… - biscone69 : RT @pisto_gol: In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attivo di Hate… -