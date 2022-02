F1 | Felipe Massa | “Carlos Sainz sarà importante nella crescita di Leclerc in Ferrari”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) Una competizione interna positiva., ex pilota della, guarda con occhi interessati a quanto accadrà nel prossimo Mondiale di F1. La stagione che sta per cominciarequella della “rivoluzione tecnica”quale piloti e team dovranno essere abili ad adattarsi e a fare la differenza. Macchine completamente nuove rispetto al 2021 caratterizzeranno il campionato e in un contesto mutato lavorrà tornare a giocarsi qualcosa di. Anni difficili nel Circus per la scuderia di Maranello per via di vetture non sufficientemente prestazionali, frutto anche della “semi-stagnazione” delle norme. In questo 2022 si è stati costretti a partire dal foglio bianco e la F1-75 appare come un progetto innovativo nel tentativo di tornare in auge. ...