Villammare | Capitaneria sequestra lido balneare

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSapri (Sa) – Nel corso di una vasta operazione finalizzata a prevenire e contrastare illeciti di natura ambientale, con particolare riferimento a quanto attiene il rispetto della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, i militari della– Ufficio Locale Marittimo di Sapri comunicano di aver “proceduto al sequestro preventivo di una struttura all’interno di una porzione di demanio marittimo nella frazione di”. Nello specifico: “Si tratta di una struttura in legno composta da travi infisse nella sabbia con sovrastante tavolato per una superficie totale di 124 mq oltre che altro materiale accatastato – tavole e mattonelle in calcestruzzo – utilizzate per la realizzazione di uno stabilimento. Le verifiche poste in essere hanno consentito di accertare che il ...