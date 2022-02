VIDEO Sampdoria, Quagliarella fa 100 in blucerchiato: tutti i gol del capitano (Di sabato 19 febbraio 2022) Con la doppietta realizzata contro l'Empoli, Fabio Quagliarella raggiunge quota 100 gol in maglia blucerchiata: ecco le migliori Leggi su mediagol (Di sabato 19 febbraio 2022) Con la doppietta realizzata contro l'Empoli, Fabioraggiunge quota 100 gol in maglia blucerchiata: ecco le migliori

Advertising

sampdoria : ?? | GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL 14' - È TORNATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! #SampEmpoli 1?-0? #SerieATIM #FORZADORIA ??… - acmilan : ??? 'We have to improve our results at home' The Boss previews tomorrow's game against Sampdoria ??? 'Dobbiamo migli… - Mediagol : VIDEO Sampdoria, Quagliarella fa 100 in blucerchiato: tutti i gol del capitano - Profilo3Marco : RT @tvdellosport: Rivedi i gol della 19^Giornata di #Primavera1 #Sampdoria - #Napoli 2-1 ?? 8’ Montevago (S), 64’ Cioffi (N), 86’ Leonard… - Profilo3Marco : RT @tvdellosport: LA 20^giornata di #Primavera1 si apre con #Atalanta - #Sampdoria finita 2-0 per i blucerchiati ??60’Leonardi (S),90’Di… -