Advertising

capuanogio : ?? Ecco il comunicato ufficiale con cui @Atalanta_BC conferma la partnership con un gruppo di investitori che entra… - tvdellosport : ?? L' #Atalanta ha annunciato ufficialmente il passaggio di proprietà del 55% delle quote della holding di controll… - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il 55% dell’#Atalanta passa a un gruppo di investitori USA guidato da Stephen #Pagliuca. Antonio #Percassi re… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Un gruppo di investitori statunitensi ha comprato il 55 per cento della società che controlla l’Atalanta - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Atalanta, ufficiale la cessione del 55% a investitori guidati da Stephen Pagliuca: Ufficializzata la cessione di una p… -

Ultime Notizie dalla rete : gruppo investitori

Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta comunica di aver raggiunto un accordo di Partnership con undistatunitensi capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co - owner dei Boston Celtics. Questa la nota della società bergamasca: 'PARTNERSHIP TRA ILPERCASSI E UN ...L'Atalanta ha ufficializzato 'la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e undicapitanati dal businessman Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co - owner dei Boston Celtics, oltre che Co - chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento ...Un gruppo di investitori guidati dallo statunitense Stephen Pagliuca ha trovato un accordo per rilevare il 55 per cento di La Dea, la società che controlla circa l’87 per del capitale sociale ...Il gruppo di nuovi investitori comprende professionisti di primo piano con una profonda esperienza nel settore del calcio e dello sport in genere. Anche per questo, la partnership si pone l’obiettivo ...