Udinese | Cioffi | “Beto un potenziale campione Deulofeu è uno dei più facili da gestire”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico dell’, Gabriele, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Con umiltà dico che mi sento un tecnico completo, anche perché altrimenti la panchina non me la davano. Da dove ripartire? Mentalità, sacrificio e gioco. Mi aspetto una Lazio che vuole vincere, ma ho molta fiducia nella mia squadra. Il 3-5-2? È un modulo solido, il nostro obiettivo è la salvezza.? Non è certo un problema. È uno dei piùda. Lui sta aiutando i compagni, i compagni aiuteranno lui.? Ha risentito delle due settimane di tapis roulant durante il Covid ma è une arriverà in doppia cifra”. SportFace.

Di contro, i gialloblu di Igor Tudor si presentano alla sfida dopo la rotonda vittoria interna, la terza nelle ultime cinque partite, per 4 - 0 contro l'die veleggia al nono posto in ...- Lazio, le probabili formazioni(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Makengo, Walace, Soppy; Beto, Deulofeu. All.:. Lazio (4 - 3 - 3): Strakosha; Hysaj, ...Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Con umiltà dico che mi sento un tecnico completo, anche perché altrimenti la ...In casa Udinese nessuno perde tempo. A gennaio in Friuli è arrivato qualche innesto per migliorare la squadra di Cioffi. In difesa il Patron bianconero ha acquistato Filip Benkovic. Il difensore ...