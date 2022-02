Terribile scontro sul GRA | gravemente ferito un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

incidente sul GRA dove, nel primo pomeriggio di oggi – sabato 19 febbraio – due auto si sono scontrate violentemente all'altezza dello svincolo Bufalotta.sul GRA: ungrave L'incidente è avvenuto intorno alle 14.10 in carreggiata interna. Immediatamente sono giunte sul posto un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco di Roma. I vigili del fuoco della squadra 6/A Nomentano hanno hanno provveduto ad estrarre uno dei due conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. L', un 49enne di Roma, è stato poi affidato alle cure del 118. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso presso l'ospedale S. Andrea. Presenti sul posto anche il personale Anas e la Polizia Stradale per quanto di loro competenza.