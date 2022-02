Tennis: Atp Rio de Janeiro, Fognini in semifinale (Di sabato 19 febbraio 2022) Rio de Janeiro, 19 feb. -(Adnkronos) - Fabio Fognini vola in semifinale al torneo Atp 500 di Rio de Janeiro (terra, montepremi 1.660.290 dollari). L'azzurro, numero 38 del mondo, supera l'argentino Federico Coria, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 19 minuti. Fognini aspetta il vincente del match tra l'altro italiano Matteo Berrettini, numero 6 del mondo e prima testa di serie e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 27 Atp e 5 del seeding. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Rio de, 19 feb. -(Adnkronos) - Fabiovola inal torneo Atp 500 di Rio de(terra, montepremi 1.660.290 dollari). L'azzurro, numero 38 del mondo, supera l'argentino Federico Coria, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 19 minuti.aspetta il vincente del match tra l'altro italiano Matteo Berrettini, numero 6 del mondo e prima testa di serie e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 27 Atp e 5 del seeding.

