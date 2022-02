Sassuolo | Dionisi | “Impossibile non andare in difficoltà con l’Inter | servirà reagire”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Alessio, allenatore del, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato sul campo del. San Siro evoca dolci ricordi al tecnico dei neroverdi, che però sottolinea: “È passato, pensiamo al presente. Domani affronteremo una squadra forte, non devo dirlo io, basta guardare la classifica e i dati dicono chese non è la più forte è una delle più forti“. “Veniamo da due prestazioni positive e questo trend lo dobbiamo mantenere nell’atteggiamento perché la prestazione è una conseguenza dell’atteggiamento. E per atteggiamento intendo con la palla e senza palla, su questo siamo stati altalenanti – ha sottolineato-. Nelle ultime due gare non lo siamo stati, domani non lo dovremo essere perché difficilmente potremo ottenere un risultato ...

Diretta/Roma Primavera (risultato finale 1 - 1): Aucelli - Volpato, è parità! Ci sarà forzato per Alessio, perché nelGian Marco Ferrari è squalificato: Ayhan e Tressoldi ...Ma Inter -non è solo campo, ma anche mercato : nelle fila neroverdi infatti militano ... I due gioiellini diinteressano moltissimo alla dirigenza nerazzurra, che ha individuato in ...Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato sul campo dell’Inter. San Siro evoca dolci ricordi al tecnico dei neroverdi ...Ci sarà forzato per Alessio Dionisi, perché nel Sassuolo Gian Marco Ferrari è squalificato: Ayhan e Tressoldi sono in ballottaggio per prenderne il posto con il primo che sembra essere leggermente ...