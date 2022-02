Salernitana-Milan 2-2 | Pioli | “Questa brutta partita ci darà motivazioni”

Leggi su 11contro11

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore del, Stefano, ha parlato al termine del deludente pareggio per due a due contro ladi Nicola.: “Commessi errori non da noi” L’allenatore dei rossoneri ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Quando non riusciamo a giocare daè giusto essere delusi. Abbiamo iniziato labene, e abbiamo avuto situazioni ideali per comandare il match, ma ci è mancata fluidità, velocità e lucidità. Abbiamo anche commesso errori difensivi non da noi. È stata unadifficile. Siamo riusicti almeno a pareggiarla, cosa che tante volte non ci era riuscita, ma dobbiamo fare meglio. Siamo mancati di precisione e lucidità tutti, non solo Rafa Leao. Di certo non è stato ...