Putin e Lukashenko presiedono le esercitazioni con i missili nucleari: "completate con successo" (Di sabato 19 febbraio 2022) Un incontro che, per molti analisti, segna un ulteriore escalation nella già tesa situazione ucraina.Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Lukashenko hanno presieduto insieme le esercitazioni militari definite dal Cremlino di "deterrenza strategica". Secondo il ministero della difesa russo si trattadi esercitazioni su larga scala per testare i nuovi ipersonici missili balistici e da croiciera. Il portavocedel Cremlino Dmitry Peskov, ha parlato di addestramento "regolare" e controllato, ma l'ultima volta che questo tipodi esercitazioni furono anticipate a febbraio (rispetto al consueto periodo autunnale) fu nel 2014, l'anno che la Russia invase la Crimea

