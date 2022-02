LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: 2-1 per Edin dopo due mani (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.24 Entrambe le formazioni stanno optando per un gioco centrale, dietro ad una guardia frontale posizionata ad inizio end. 8.22 Ricordiamo che la Svezia gioca con le stone rosse, mentre la Gran Bretagna usa i sassi gialli. 8.20 Svezia avanti 2-1 dopo due end! Nella terza mano sarà però la Gran Bretagna ad avere il martello. 8.18 Niente da fare, Mouat non riesce a nascondere la sua stone gialla dopo la bocciata. Edin adesso ha un ultimo tiro abbastanza semplice per ottenere due punti. 8.16 Mouat deve inventarsi una magia per evitare i due punti svedesi con il suo ultimo tiro. 8.13 Arriva il momento degli skip in questo secondo end: Svezia in ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.24 Entrambe le formazioni stanno optando per un gioco centrale, dietro ad una guardia frontale posizionata ad inizio end. 8.22 Ricordiamo che lagioca con le stone rosse, mentre lausa i sassi gialli. 8.20avanti 2-1due end! Nella terza mano sarà però laad avere il martello. 8.18 Niente da fare, Mouat non riesce a nascondere la sua stone giallala bocciata.adesso ha un ultimo tiro abbastanza semplice per ottenere due punti. 8.16 Mouat deve inventarsi una magia per evitare i due punti svedesi con il suo ultimo tiro. 8.13 Arriva il momento degli skip in questo secondo end:in ...

