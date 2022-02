La seconda stagione di Euphoria è il viaggio di una generazione nelle ferite dell’adolescenza (Di sabato 19 febbraio 2022) La seconda stagione di Euphoria è un viaggio, non di quelli semplici. E’ un viaggio in uno dei luoghi più complicati e affascinanti della terra. E’ un viaggio difficile, perché con te, per la strada, non ci sono solo pericoli, ma c’è il bagaglio enorme che porti dietro con te. E questo costa ancora più fatica. La seconda stagione di Euphoria ci dimostra come l’adolescenza sia uno schifo, ma che la redenzione è possibile Non ho mai avuto problemi a guardare una serie tv tutta d’un fiato. Pratico il binge watching come lo schioccare delle dita, ma non è possibile farlo con Euphoria, è umanamente impossibile, diciamocelo. L’ultima puntata disponibile su Sky per adesso è la quinta, piccolo (enorme) capolavoro di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Ladiè un, non di quelli semplici. E’ unin uno dei luoghi più complicati e affascinanti della terra. E’ undifficile, perché con te, per la strada, non ci sono solo pericoli, ma c’è il bagaglio enorme che porti dietro con te. E questo costa ancora più fatica. Ladici dimostra come l’adolescenza sia uno schifo, ma che la redenzione è possibile Non ho mai avuto problemi a guardare una serie tv tutta d’un fiato. Pratico il binge watching come lo schioccare delle dita, ma non è possibile farlo con, è umanamente impossibile, diciamocelo. L’ultima puntata disponibile su Sky per adesso è la quinta, piccolo (enorme) capolavoro di ...

Advertising

jack_jab89 : RT @VanityFairIt: Mentre nella seconda stagione di Horizon Forbidden West, su PlayStation, torna a salvare l'umanità dal disastro, i suoi c… - Son0fHad3s : a venire :/, mentre Cavill si diceva che era impegnato con la seconda di The Witcher e quindi non ha avuto tempo, m… - bionicworks : @BlueAquaFox La seconda stagione ribalta le certezze, non preoccuparti ?? Miku piace tanto anche a me, anche Ichika… - GameHugITA : RT @Console_Tribe: Halo, la serie Tv avrà una seconda stagione - - Console_Tribe : Halo, la serie Tv avrà una seconda stagione - -