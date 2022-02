Kalulu | Voglio restare al Milan | perché dovrei partire? Quest' anno voglio vincere

(Di sabato 19 febbraio 2022) Pierreha parlato del presente e del futuro in rossonero, soffermandosi sulle proprie ambizioni.

Ultime Notizie dalla rete : Kalulu Voglio

MILAN,: 'SIAMO SULLA STRADA GIUSTA GRAZIE A IBRA, VOGLIAMO VINCERE'dice: 'Da gennaio ... Quest'annovincere qualcosa.'In squadrasi è ambientato in fretta e con Giroud, Maignan e Theo Hernandez , anche Adli ... Io, personalmente,vincere qualcosa in questa stagione' . Infine un commento sul proprio futuro ...Pierre Kalulu, difensore francese del Milan ... Stiamo parlando della squadra campione del mondo, con grandi giocatori... Se ci arriverò, vuol dire che avrò fatto una buona stagione con il Milan.Kalulu, Ibrahimovic e l’ambizione del Milan Con la presenza ... La scorsa stagione è stata molto positiva, ma alla fine non abbiamo vinto nulla. Io, personalmente, voglio vincere qualcosa quest’anno” ...