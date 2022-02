Incontro tra Ferrara e le guide turistiche (Di sabato 19 febbraio 2022) di Monica De Santis Nel pomeriggio di giovedì l’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo Alessandro Ferrara ha ricevuto a Palazzo di Città una delegazione di guide turistiche della città di Salerno. L’Incontro segue quello tenutosi la scorsa settimana con gli operatori turistici, nella direzione di un costante confronto tra l’amministrazione comunale e gli esponenti delle diverse categorie interessate. Organizzazione e pianificazione di eventi culturali, realizzazione di itinerari guidati da proporre a cittadini e turisti, anche in occasione manifestazioni di promozione turistica, controlli sulle licenze: questi alcuni dei temi trattati in un clima di grande cordialità e con un continuo scambio di idee e proposte volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città e dei territori ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 febbraio 2022) di Monica De Santis Nel pomeriggio di giovedì l’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo Alessandroha ricevuto a Palazzo di Città una delegazione didella città di Salerno. L’segue quello tenutosi la scorsa settimana con gli operatori turistici, nella direzione di un costante confronto tra l’amministrazione comunale e gli esponenti delle diverse categorie interessate. Organizzazione e pianificazione di eventi culturali, realizzazione di itinerari guidati da proporre a cittadini e turisti, anche in occasione manifestazioni di promozione turistica, controlli sulle licenze: questi alcuni dei temi trattati in un clima di grande cordialità e con un continuo scambio di idee e proposte volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città e dei territori ...

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha avuto un colloquio con il segretario di Stato americano Antony Blinken a… - rtl1025 : ??'Siamo grati al #Presidente #Draghi per aver accettato la richiesta di mediazione per consentire un incontro tra i… - Agenzia_Ansa : Il tavolo tra Macron e Putin nell'incontro a Mosca era una soluzione trovata dopo il rifiuto del presidente frances… - mustntrunaw4y : Adesso devono vincere loro perché pretendo l'incontro tra Lauro e Lauri ??? - occhiverdidella : @GIRLS_OFTHESUN Non ci sara nessun incontro tra gianluca e solr e non mettete in mezzo gianlucs che non centra nien… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro tra Ucraina, il G7 alla Russia: 'Ritiri le truppe'. La minaccia della Nato: 'Se attacca saremo alle porte' Putin non ha mai risposto finora agli appelli del presidente ucraino, ma l'incontro con Draghi ... La conferenza, così come il G7 che l'ha accompagnata, stanno mostrando una solida unità tra i partner ...

Mitch McConnell, l'avversario irriducibile di Trump in nome della legalità (D. Maceri) La hanno proclamato nell'ultimo incontro a Salt Lake City, in Utah, seguendo le direttive di Trump. ...offerto il suo endorsement ai cinque individui che hanno dichiarato la candidatura ma lo farà tra ...

Ucraina, incontro tra Blinken e Lavrov fissato il 24 febbraio TGCOM AX Armani Exchange Milano - Bertram Derthona Basket Tortona Coppa Italia – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra AX Armani Exchange Milano e Bertram Derthona Basket Tortona. La partita è in programma il 20 febbraio 2022 alle 18:00. La nostra diretta ...

Allianz Pazienza San Severo - Tramec Cento Serie A2 – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra Allianz Pazienza San Severo e Tramec Cento. La partita è in programma il 20 febbraio 2022 alle 18:00. La nostra diretta ti offre ...

Putin non ha mai risposto finora agli appelli del presidente ucraino, ma l'con Draghi ... La conferenza, così come il G7 che l'ha accompagnata, stanno mostrando una solida unitài partner ...La hanno proclamato nell'ultimoa Salt Lake City, in Utah, seguendo le direttive di Trump. ...offerto il suo endorsement ai cinque individui che hanno dichiarato la candidatura ma lo farà...Coppa Italia – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra AX Armani Exchange Milano e Bertram Derthona Basket Tortona. La partita è in programma il 20 febbraio 2022 alle 18:00. La nostra diretta ...Serie A2 – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra Allianz Pazienza San Severo e Tramec Cento. La partita è in programma il 20 febbraio 2022 alle 18:00. La nostra diretta ti offre ...