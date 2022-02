I dribblatori son tornati

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tremate difensori/Son. Il dribbling – l’espressione più pura e gioiosa del calcio – sembrava passato di moda, come il giubbotto da paninaro, il Subbuteo e le spalline rinforzate. Viviamo tempi angusti di costruzione dal basso, alzare gli occhi al cielo è un lusso che non tutti si possono permettere. L’arte di dribblare l’avversario (con conseguente urlo del telecronista: "La superiorità numerica! La superiorità numerica!"), pareva riposare nella Valle dei Re, impolverato dal tempo che passa e da nuovi arditi dettami tattici. Perdere l’amore, sì; ma anche il pallone: non sia mai. Ma tutto torna, si ricicla, scopre nuova identità: fateci caso, nei bar sono rispuntati i flipper. E oggi siamo qui a celebrare la diversità portata in dono da Leao Meravigliao o da Kylian Mbappè,per naturale inclinazione, ...