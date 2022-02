Djokovic chiamato ‘Novax’: “Per ora non mi vaccinerò, sto attento al mio corpo” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Ho deciso per ora di non vaccinarmi. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio corpo, lo sento subito”. Novak Djokovic ribadisce la volontà di non ricevere il vaccino Covid e spiega i motivi alla base della decisione che, tra l’altro, gli è costata l’espulsione dall’Australia e la mancata partecipazione all’Australian Open. Il nome del serbo ora è d’attualità in relazione agli Internazionali d’Italia in programma a Roma a maggio: Djokovic, a quanto pare, potrà partecipare pur non essendo vaccinato. (leggi qui) “Non mi aspettavo quello che è successo in Australia e sarà difficile per me da dimenticare. Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla Rod Laver Arena. Ricorderò sempre tutte le cose belle vissute a Melbourne, dove ho passato bei momenti professionali e personali. Nonostante tutto quello che è successo, ho un ottimo legame ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 19 febbraio 2022) “Ho deciso per ora di non vaccinarmi. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio, lo sento subito”. Novakribadisce la volontà di non ricevere il vaccino Covid e spiega i motivi alla base della decisione che, tra l’altro, gli è costata l’espulsione dall’Australia e la mancata partecipazione all’Australian Open. Il nome del serbo ora è d’attualità in relazione agli Internazionali d’Italia in programma a Roma a maggio:, a quanto pare, potrà partecipare pur non essendo vaccinato. (leggi qui) “Non mi aspettavo quello che è successo in Australia e sarà difficile per me da dimenticare. Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla Rod Laver Arena. Ricorderò sempre tutte le cose belle vissute a Melbourne, dove ho passato bei momenti professionali e personali. Nonostante tutto quello che è successo, ho un ottimo legame ...

