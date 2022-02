Covid-19, ok di Aifa alla quarta dose per immunodepressi. Iss: mortalità più alta tra i non vaccinati (Di sabato 19 febbraio 2022) La quarta ondata di Covid-19 in Italia è decisamente in ritirata, come certifica l’Iss nel suo monitoraggio, che evidenzia la diminuzione dei contagi. L’allerta rimane però alta, specialmente per i non vaccinati, che secondo l’Istituto Superiore di Sanità hanno probabilità molto più alte di contrarre la malattia nella sua forma letale. L’Aifa intanto ha dato l’ok per la somministrazione della dose booster per gli immunodepressi. Aifa dà il via libera per la quarta dose per gli immunodepressi Non sarebbe proprio una quarta dose, quanto un booster del ciclo vaccinale con 2 dosi e una aggiuntiva. La Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Laondata di-19 in Italia è decisamente in ritirata, come certifica l’Iss nel suo monitoraggio, che evidenzia la diminuzione dei contagi. L’allerta rimane però, specialmente per i non, che secondo l’Istituto Superiore di Sanità hanno probabilità molto più alte di contrarre la malattia nella sua forma letale. L’intanto ha dato l’ok per la somministrazione dellabooster per glidà il via libera per laper gliNon sarebbe proprio una, quanto un booster del ciclo vaccinale con 2 dosi e una aggiuntiva. La Commissione tecnico scientifica dell’ha ...

