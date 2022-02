Bologna, trovati feti e resti umani chiusi in barili industriali abbandonati in un capannone (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ritrovamento macabro, su cui ora gli investigatori stanno cercando di fare piena luce: feti conservati all’interno di una dozzina di fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e ammassati in un capannone dell’area industriale di Granarolo, nel Bolognese. Una vicenda ancora da chiarire, come riportato dal quotidiano il Resto del Carlino, sulla quale sta lavorando la squadra Mobile della polizia, coordinata dalla Procura di Bologna, che mercoledì sera è arrivata davanti a un magazzino di via dell’Artigianato dopo la chiamata di un ragazzo che solitamente recupera ferro e vecchi materiali dalle aziende della zona e si sarebbe accorto del contenuto dei bidoni prima di caricarli sul suo furgone. I feti erano immersi in un liquido che potrebbe essere formaldeide e i fusti conservati nel ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 19 febbraio 2022) Un ritrovamento macabro, su cui ora gli investigatori stanno cercando di fare piena luce:conservati all’interno di una dozzina di fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e ammassati in undell’area industriale di Granarolo, nel Bolognese. Una vicenda ancora da chiarire, come riportato dal quotidiano il Resto del Carlino, sulla quale sta lavorando la squadra Mobile della polizia, coordinata dalla Procura di, che mercoledì sera è arrivata davanti a un magazzino di via dell’Artigianato dopo la chiamata di un ragazzo che solitamente recupera ferro e vecchi materiali dalle aziende della zona e si sarebbe accorto del contenuto dei bidoni prima di caricarli sul suo furgone. Ierano immersi in un liquido che potrebbe essere formaldeide e i fusti conservati nel ...

