WWE | La Road to WrestleMania fa bene ad Asuka | finalmente è pronta a tornare?

(Di venerdì 18 febbraio 2022)è assente dagli show WWE da Money in the Bank dello scorso anno, ed i fan hanno cominciato a rumoreggiare di un cattivo trattamento della federazione verso una delle campionesse più apprezzate del roster rosso. È stata anche messa in dubbio la veridicità del suo infortunio, e chevenisse tenuta da parte volutamente per mancanza di piani a livello creativo. Ma, sembrano esserci buone nuove per la WWE e la Empress of Tomorrow. Sulla via del ritorno Secondo PWInsider,dovrebbe essere, dopo aver subito un intervento chirurgico alla spalla. Si parla di un ritorno entro la fine del mese. “Per coloro che hanno chiesto di, ci è stato detto che la speranza è che torni da un intervento chirurgico alla spalla ...

