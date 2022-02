Traghetto in fiamme nella notte al largo di Corfù (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono tutte in salvo le 288 persone, fra passeggeri e membri dell’equipaggio, che erano a bordo del Traghetto della Grimaldi Lines andato in fiamme nella notte in mezzo al Mar Ionio, fra ieri e oggi 8 febbraio. I 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio erano in viaggio fra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. Il Traghetto è stato evacuato con i mezzi di soccorso di bordo: le persone si trovano ora sull’isola greca di Corfù, ossia nel porto più prossimo. L’incidente è avvenuto infatti al largo della costa settentrionale dell’isola di Corfù, tra Grecia e Albania. A a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (area di ricerca e soccorso) greca. Incendio improvviso e violento Le cause dell’incendio sul Traghetto non sono ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono tutte in salvo le 288 persone, fra passeggeri e membri dell’equipaggio, che erano a bordo deldella Grimaldi Lines andato inin mezzo al Mar Ionio, fra ieri e oggi 8 febbraio. I 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio erano in viaggio fra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. Ilè stato evacuato con i mezzi di soccorso di bordo: le persone si trovano ora sull’isola greca di, ossia nel porto più prossimo. L’incidente è avvenuto infatti aldella costa settentrionale dell’isola di, tra Grecia e Albania. A a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (area di ricerca e soccorso) greca. Incendio improvviso e violento Le cause dell’incendio sulnon sono ...

